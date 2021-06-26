قمة “مصرية تونسية” في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

يستضيف الأهلي المصري، ضيفه الترجي الرياضي التونسي، في مواجهةٍ مرتقبةٍ، ضمن إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، على ملعب السلام في العاصمة القاهرة .

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقيْن، على ملعب رادس في العاصمة التونسية، بفوزٍ مهمٍّ للأهلي، بطل النسخة الأخيرة، بهدفٍ دون ردٍّ، حيث يكفي الفريق المصري الخروج بنتيجة التعادل للصعود إلى المباراة النهائية، فيما يتحتم على بطل تونس الفوز بفارق هدفيْن لضمان التأهل للمباراة النهائية.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقيْن قد شهدت أحداث شغب من جمهور الترجي قبل انطلاق المباراة؛ ممّا أدى إلى توقفها والعودة لاستكمالها بعد تدخل الأمن التونسي.

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