فيرستابن الأسرع في تجارب جائزة النمسا للفورمولا1

حقّق السائق الهولندي ماكس فيرستابن، أسرع زمن خلال التجارب الثانية لجائزة ستريا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم لسباقات السيارات فورمولا1، والمقامة على حلبة “ريد بول رينغ” في النمسا.

وسجّل فيرستابن دقيقة وخمسة وخمسة ثانية وأربعمائة واثني عشر جزءًا من الثانية، ليتقدم بفارق ثلاثمائة وستة وثلاثين جزءًا من الثانية على سائق ماكلارين الأسترالي دانيال ريكياردو والفرنسي إستيبان أوكون سائق فريق ألبين.

وكان السائق الهولندي قد حقّق الزمن الأسرع في التجارب الأولى كذلك قبل خوض المرحلة الثامنة في النمسا.

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