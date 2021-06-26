أرسنال يمدد عقد ظهيره الأسكتلندي

جدد أرسنال عقد ظهيره الأسكتلندي كيران تيرني لعامين إضافيين، لينتهي في صيف 2026.

وذكر النادي اللندني أنه مدد عقد تيرني الذي انضم إلى الفريق في 2019 مقابل 30 مليون يورو، ومن المفترض أن ينتهي عقد الظهير الأسكتلندي في 2024.

ونقل موقع أرسنال أن المدرب ميكيل أرتيتا مقتنع بأداء كيران تيرني ويشيد به في كل الأوقات، وهو ما ساهم مع الإدارة في التوصل لاتفاق لإتمام التجديد بكل سهولة وسرعة، وخاض تيرني خلال موسمين مع أرسنال اثنتين وستين مباراة في مختلف البطولات، كما شارك في بطولة اليورو لكن أسكتلندا ودّعت المنافسات من دور المجموعات.

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