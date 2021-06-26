اخبار الرياضة

التعادل الإيجابي يحسم لقاء دربي بنغازي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف لقاء النادي الأهلي وجاره النصر مساء اليوم السبت على ملعب شهداء بنينا في أقوى مواجهات الجولة 14 من الدوري الليبي .

وتقدم النصر بهدف السنغالي  “تالا انداي” في الدقيقه 41، ونجح النادي الأهلي في أدارك التعادل بتسديده للاعب المحترف “بوبكر بوعقيلة” في الدقيقه 90 .

وشهدت المباراة خروج مدافع النصر علي سلامة بالبطاقة الحمراء في الدقيقه الأخيرة من المباراة .

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 38 نقطة، بينما أضاف النصر نقطه عززت رصيده في المركز الثاني برصيد 35 .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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