التعادل الإيجابي يحسم لقاء دربي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف لقاء النادي الأهلي وجاره النصر مساء اليوم السبت على ملعب شهداء بنينا في أقوى مواجهات الجولة 14 من الدوري الليبي .

وتقدم النصر بهدف السنغالي “تالا انداي” في الدقيقه 41، ونجح النادي الأهلي في أدارك التعادل بتسديده للاعب المحترف “بوبكر بوعقيلة” في الدقيقه 90 .

وشهدت المباراة خروج مدافع النصر علي سلامة بالبطاقة الحمراء في الدقيقه الأخيرة من المباراة .

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 38 نقطة، بينما أضاف النصر نقطه عززت رصيده في المركز الثاني برصيد 35 .