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لاغازيتا: سان جيرمان يتفق مع حكيمي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقترب الجناح المغربي أشرف حكيمي من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان قادماً من بطل إيطاليا إنتر في صفقة تعد الأبرز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب “لاغازيتا ديللو سبورت” فإن باريس سان جيرمان عرض مبلغ 65 مليون يورو إلى إدارة النيراتزوري بالإضافة إلى مليوني يورو كمبلغ إضافي للصفقة، ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولي الفريقين خلال الفترة المقبلة للاتفاق على البنود الرسمية للصفقة المرتقبة.

وبحسب تقرير الصحيفة الإيطالية فإن تفاصيل صغيرة باتت تفصل أشرف حكيمي من الانتقال رسمياً إلى وصيف الدوري الفرنسي، حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب المغربي عقداً لمدة 5 مواسم مع الفريق الباريسي.

وكان إنتر قد أكد بأنه سيتخلى على واحد من أبرز نجومه الموسم المقبل وذلك لتعويض خسائره المالية الناتجة من الازمة التي خلفها فيروس كورونا، ما أدى إلى مغادرة المدرب أنطونيو كونتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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