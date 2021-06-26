لاغازيتا: سان جيرمان يتفق مع حكيمي

أقترب الجناح المغربي أشرف حكيمي من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان قادماً من بطل إيطاليا إنتر في صفقة تعد الأبرز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب “لاغازيتا ديللو سبورت” فإن باريس سان جيرمان عرض مبلغ 65 مليون يورو إلى إدارة النيراتزوري بالإضافة إلى مليوني يورو كمبلغ إضافي للصفقة، ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولي الفريقين خلال الفترة المقبلة للاتفاق على البنود الرسمية للصفقة المرتقبة.

وبحسب تقرير الصحيفة الإيطالية فإن تفاصيل صغيرة باتت تفصل أشرف حكيمي من الانتقال رسمياً إلى وصيف الدوري الفرنسي، حيث من المنتظر أن يوقع اللاعب المغربي عقداً لمدة 5 مواسم مع الفريق الباريسي.

وكان إنتر قد أكد بأنه سيتخلى على واحد من أبرز نجومه الموسم المقبل وذلك لتعويض خسائره المالية الناتجة من الازمة التي خلفها فيروس كورونا، ما أدى إلى مغادرة المدرب أنطونيو كونتي.

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