ديربي بنغازي في الدوري الممتاز بين الأهلي والنصر .. ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف (موسع)

بنغازي 26 يونيو 2021 (وال) – حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف نتيجة مباراة الأهلي بنغازي والنصر، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب شهداء بنينا، في قمة مواجهات الجولة 14 لحساب المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز.

وتقدم النصر بهدف السنغالي تالا نداي في الدقيقة (42)، وتعادل الأهلي بنغازي عبر تسديدة قوية لأبو بكر بوعقيلة في الدقيقة (89).

أول فرص المباراة كانت في الدقيقة (17) بضربة حرة نفذها صانع ألعاب الأهلي بنغازي عبد الله العرفي، لكن كرته ذهبت بعيدا عن مرمى الطلحي.

وعاد الأهلي بنغازي من جديد وكاد أن يصل لمرمى النصر برأسية إيفيونج لكن كرته ذهبت بعيدا، ثم وصل النصر بتوغل طقطق من الجهة اليمنى.

وتصدى جواد رزق لكرة تالا نداي في الدقيقة (37)، وعاد النصر ليهدد مرمى الأهلي بنغازي برأسية السريف لكن جواد رزق أبعدها بإقتدار.

وشهدت الدقيقة (42) تسجيل السنغالي تالا نداي الهدف الأول للنصر، بعد عدة تمريرات وصلت الكرة للتهامي الذي مرر الكرة بينيه لزميله السنغالي.

وأضاع جبريل مرسال أبرز فرص فريق الأهلي بنغازي بعد أن اصطدمت كرته بالقائم الأيسر لفتحي الطلحي، ليستمر تقدم فريق النصر (1-0).

وشهدت الدقيقة (89) هدف التعادل للأهلي بنغازي بتسديدة قوية لأبو بكر بوعقيلة، ثم شهدت الدقيقة (90) خروج البطاقة الحمراء لمدافع النصر علي سلامة.(وال – بنغازي)/ كورة

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