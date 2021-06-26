الدنمارك تعبر لربع نهائي اليورو

بلغت الدنمارك الدور ربع النهائي من أمم أوروبا باكتساحه ويلز برباعية دون مقابل على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام ضمن أولى مباريات دور الـ16.

وأفتتح كاسبر دولبيرغ أول أهداف المباراة في الدقيقة 27، وعزز نفس الاعب تقدم الدنمارك بالهدف الثاني في الدقيقة 48، ومع اقتراب المباراة من نهايتها وتحديداً في الدقيقة 89 عزز يواكيم مايلي الهدف الثالث بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم مارتن برايثويت الرباعية في الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تأكيد تقنية الفيديو لشرعية الهدف.

وبذلك تصبح الدنمارك أول المتأهلين إلى دور الثمانية حيث سيلاقي الفائز من مواجهة هولندا والتشيك.

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