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الأهلي المصري يصعد مُجدداً لنهائي أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ الأهلي المصري المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما جدد فوزه على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في إياب نصف النهائي على ملعب السلام في القاهرة.

وافتتح الظهير علي معلول أول أهداف المباراة من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني لحامل اللقب في الدقيقة السادسة والخمسين، وبعد أربع دقائق عزز حسين الشحات الثلاثية ليُحقق الأهلي الانتصار برباعية دون مقابل في مجموع المباراتين.

وسيلتقي الأهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في النهائي المقرر في السابع عشر من يوليو القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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