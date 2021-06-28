مواجهة ليبية منتظرة في نهائي الكونفدرالية بين “الطبال” و”الورفلي”

تأهّل فريق شبيبة القبائل الجزائري، الذي يضمّ في صفوفه المحترف الليبي محمد الطبال، إلى المباراة النهائية من الكونفدرالية، عقب تجاوزه لفريق كوتون سبورت الكاميروني بثلاثية نظيفة.

وسيلتقي فريق شبيبة القبائل نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، الذي يضمّ في صفوفه المدافع الليبي سند الورفلي، والذي نجح في خطف ورقة الترشح بفوزه على حساب فريق بيراميدز المصري بركلات الترجيح، بخمسة مقابل أربعة، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وستُقام المباراة النهائية بين الفريقيْن في نهاية الشهر، حيث يسدل الاتحاد الأفريقي الستار على مسابقاته هذا العام.

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