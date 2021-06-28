بلجيكا تغتال حلم رونالدو في اليورو

تقرير 218

واحدةٌ من قمم ثمن نهائي “اليورو”؛ استضافتها مدينة إشبيلية، وجمعت بين بلجيكا والبرتغال، وجنبات ملعب لاكارتوخا؛ تزينت بقرابة 25 ألف متفرج.

البداية؛ كانت برتغالية عبر نجمه كريستيانو رونالدو، والذي أرسل صاروخًا في الدقيقة الـ 25 من ضربة حرة مباشرة، أبعدها الحارس “كورتوا” ببراعة.

إصرار بلجيكا على إنهاء الشوط الأول بالتقدم؛ كان واضحًا، وهو ما تحقق قبل انقضاء النصف الأول بثلاث دقائق، بتسديدة صاروخية من ثورغان هازارد، لم تعط أي مجال للحارس روي باتريسيو للتصدي لها؛ ليدخل المنتخبان إلى الاستراحة بتقدم “الشياطين الحمر”.

الشوط الثاني؛ جاءت فيه السيطرة البرتغالية واضحةً لتعديل الكفة والعودة إلى نقطة بداية المواجهة ، في الدقيقة الـ 61؛ ارتقى البديل جواو فيليكس لعرضية سانشيز لكنها وجدت يقظة من الحارس “كورتوا “، الحارس الأبرز في الكرة البلجيكية في السنوات الأخيرة؛ واصل التألق وأبعد رأسية روبن دياز القوية بعد كرة ركنية في الدقائق العشر الأخيرة.

الحظ؛ لم يكن إلى جانب أبطال “اليورو” الأخير، بعد تسديدة غيريرو التي ردها القائم الأيسر لـ”كورتوا”، وهنا اتضحت معالم المواجهة التي أطاح خلالها متصدر تصنيف الفيفا بحاملة اللقب ليعبر إلى ربع نهائي “اليورو”.

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