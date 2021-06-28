إسبانيا في مهمةٍ صعبةٍ أمام كرواتيا بملعب باركن ستاديون

تلتقي إسبانيا، مساء اليوم، كرواتيا، في مواجهةٍ منتظرةٍ، يستضيفها ملعب باركن ستاديون في كوبنهاجن، في رابع مواجهات ثمن النهائي.

وسيخوض لاروخا المواجهة مكتمل الصفوف بعد تأهله الصعب في الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة بعدما حلّ خلف السويد المتصدرة بخمس نقاط.

وجاء تأهل إسبانيا إلى دور الـ 16، بعد اكتساحها سلوفاكيا بخماسية دون مقابل، في الجانب الآخر تدخل كرواتيا المباراة وسط غياب جناحها إيفان بيريسيتش؛ بسبب إصابته بفيروس “كورونا”.

وحققت كرواتيا الانتصار على اسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد الخسارة على ملعب ويمبلي أمام إنجلترا، والتعادل مع التشيك بهدف لمثله، ضمن المجموعة الرابعة من أمم أوروبا.

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