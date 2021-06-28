إيقاف أربيش أربع مباريات وعقوبات تطال سلامة ويوسف جميل

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فرضت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات على عدد من الأندية المشاركة بالجولة الثالثة من إياب الدوري الممتاز.

وأقفت اللجنة مدافع فريق النصر علي سلامة عن اللعب مع فريقه لثلاث مباريات متتالية، إضافة إلى تغريمه مبلغ 1500 دينار.

وجاءت هذه العقوبة على خلفية اعتدائه على أحد لاعبي الأهلي بنغازي في مباراة ديربي بنغازي، السبت الماضي.

وضمن عقوبات اللاعبين التي أصدرتها لجنة المسابقات تم إيقاف لاعب فريق أبوسليم محمد مخلوف لمباراتين متتاليتين وتغريم اللاعب ألف دينار، إضافة إلى إيقاف لاعب المدينة أسيك أوديرو لمباراة واحدة.

وشملت العقوبات كذلك المرافقين، حيث أوقفت اللجنة مرافق النصر يوسف جميل 3 مباريات متتالية وغرامة 1000 دينار على خلفية اعتدائه على حكم مباراة الديربي مع الأهلي بنغازي، كما تمت معاقبة مرافق فريق رفيق صرمان سعيد الكايخ بإيقافه لمباراة وتغريمه 300 دينار.

كما أوقفت لجنة المسابقات مدرب فريق المدينة عبد الحفيظ أربيش 4 مباريات متتالية، واوقعت عليه غرامة مالية بلغت 1500 دينار لما بدر منه خلال مباراة المدينة والاتحاد المصراتي على ملعب مصراتة.