برشلونة يعلن رحيل مدافعه الفرنسي

أعلن برشلونة رحيل مدافعه الفرنسي الشاب جان كيلر توديبو إلى نيس الفرنسي بشكل رسمي، بعد إعارته الموسم الماضي.

وبحسب النادي الكاتالوني فإن الإدارة اتفقت مع نادي نيس لتفعيل بند الشراء الخاص بتوديبو، حيث سيحصل برشلونة على سبعة ملايين يورو بعد حصوله على ثمانية ملايين ونصف المليون يورو، نظير الإعارة الموسم الماضي، كما أن برشلونة سيتحصل على أي نسبة من عملية البيع المستقبلية الخاصة باللاعب.

ويهدف برشلونة إلى بيع عدد من لاعبيه؛ وذلك لسد الفجوة المالية الكبرى التي خلّفتها أزمة فيروس كورونا، حيث يُعد المدافع الفرنسي الآخر صامويل أومتيتي ضمن أولويات سوق البيع هذا خلال الميركاتو.

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