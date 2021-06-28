فرنسا تطمح لكسب الساعات السويسرية

تقرير| 218

سيكون ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست مسرحاً لمواجهة بطل العالم ووصيف النسخة الأخيرة من اليورو بمواجهة سويسرا، التي تُعد واحدة من المنتخبات البارزة.

وتسعى فرنسا التي تصدّرت المجموعة الحديدية أمام كلّ من ألمانيا والبرتغال، لعبور دور الستة عشر من البطولة، والتفكير في تخطي هذا الدور لكي تواصل مسيرتها لحصد اللقب المنتظر للكرة الفرنسية.

وسيكون أبناء ديديه ديشامب على أهبة الاستعداد، كيف لا وكل خطوط أبطال المونديال تملك بدائل أصحاب خبرة ومشاركة كبرى مع أنديتهم، كما أن التفكير في تغيير بعض العناصر بعد التعادل أمام البرتغال قد يكون وارداً في ذهن ديشامب بإشراك موسى سيسوكو في خط الوسط، إلى جانب بوغبا وكانتي، لكن خط الهجوم بقيادة بنزيما ومبابي وغريزمان من الصعب تغييره في الوقت الحالي، الانسجام بدأ يظهر في المواجهة الأخيرة، وبنزيما عاد للتسجيل بعد غياب وهو ما يطمح إليه الفرنسيون في تكملة مشوار التأهل لدور الربع.

من الجهة الأخرى ستدخل سويسرا على أمل ضبط ساعات كل فرنسا، لتحقيق مفاجأة مُدوية والعبور لدور الثمانية، تألق كلّ من شيردان شاكيري وسفيروفيتش إضافة إلى صمام أمان خط الوسط غرانيت تشاكا، قد يخلقون المشاكل لفرنسا ويعطلون محركاتها في مواصلة مشوار اليورو.

وقد تكشف المواجهة مفاجأة جديدة في اليورو بعد إقصاء هولندا، مفاجأة كانت ستتحقق في مواجهة إيطاليا والنمسا، وهنا يمكن التأكيد بأن البطولة الحالية من الممكن أن نشاهد خلالها عديد المفاجآت في الأدوار الإقصائية.

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