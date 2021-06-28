موناكو يضم حارس البايرن على سبيل الإعارة

ذكر بايرن ميونيخ أن حارسه الاحتياطي ألكسندر نوبل، انتقل إلى موناكو لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وانضم الحارس صاحب الـ24 عاماً إلى موناكو بعدما انضم إلى النادي البافاري الموسم الماضي دون مقابل، قادماً من شالكه في صفقة انتقال حر، كما أن بطل ألمانيا بإمكانه أن يعيد نوبل بعد موسم واحد بحسب حاجته للحارس الألماني.

وبحسب إدارة البايرن، فإن الحارس سفين أورليتش سيعود إلى الفريق قادماً من هامبورغ لمدة عام واحد.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد الحارس نوبل مع البايرن في صيف 2025، كما يأمل الحارس الشاب أن يخلف الحارس الأساسي مانويل نوير خلال موسمين قادمين.

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