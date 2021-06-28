علي النايلي لـ218: الوصول لأولمبياد طوكيو حلم لكل الرياضيين

خاص 218

كشف البطل الليبي في رياضة الجودو علي النايلي، أنه يواصل مرحلة الإعداد للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 في العاصمة التونسية على مرحلتين صباحية ومسائية.

وأشار النايلي، في تصريحات خاصة لبرنامج “GAME” على قناة “218”، إلى أن ترشحه لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو2020” يُعد حلماً يطمح إليه كل الرياضيين في ليبيا والعالم، وذكر لاعب الجودو أن تحضيراته تتضمن التدريبات مع المنتخب التونسي قبل قرابة شهر من انطلاق الألعاب.

وقال لاعب الجودو الليبي إن مدربه زكريا الأسود وضع خطة خاصة لاستعداداته لخوض المشاركة الأولمبية، لكنه لم يشارك في بطولة العالم في المجر، وأوضح النايلي المصنف 69 على مستوى العالم أن اللجنة الأولمبية الليبية دعمته، إلى جانب الاتحاد العام للجودو طوال معسكره لخوض المشاركة الأولمبية في طوكيو الشهر المقبل.

وعبّر النايلي عن تمنياته بأن تدعم أغلب الجهات العامة والخاصة في ليبيا جميع الرياضيين الذين يُمثلون البلاد في كل المشاركات الدولية، وليس في الأولمبياد فقط.

وشارك علي النايلي في بطولة أفريقيا للجودو في ياوندي الكاميرونية، حيث حصل على المركز الأول، كما حصل على الميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية التي أقيمت في مدغشقر، كما خاض مشاركة في مدينة أنطاليا التركية، وحقق النايلي المركز الخامس في بطولة أفريقيا الشهر الماضي في السنغال وذلك لتعزيز نقاطه في التأهل لأولمبياد طوكيو.

ويعتبر النايلي ثاني رياضي ليبي يتأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد بطل التجديف حسين قنبور، كما يعتبر الرياضي العربي الوحيد الذي يبلغ الأولمبياد فوق وزن 100 كجم والثاني على مستوى القارة الأفريقية.

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