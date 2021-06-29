الدوري الليبي الممتاز – التعادل الإيجابي يسيطر على لقاء رفيق والمحلة

صبراتة 29 يونيو 2021 (وال) – سيطر التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة على لقاء فريقا رفيق والمحلة، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب صبراتة.

هذه المواجهة التي جرت – الأثنين – وقادها الحكم ( محمد الزروق ) شهدت تعادلا عادلا بين الفريقان، في مباراة دراماتيكية وسريعة، فضلا على أن الشوط الأول أنتهى لمصلحة فريق المحلة، بتصويبة يسارية نفذها اللاعب ( محمد الحوته )، معانا عن الهدف الأول باللقاء، وذلك عند الدقيقة ( 18 ).

في النصف الثاني تحرر رفيق من مناطقة الخلفية، وتقدم أكثر نحو مرمى المحلة، لينجح بعدها لاعب رفيق المحترف العاجي ( دانيال باديفان ) من تعديل الكفة مستفيدا من الهجمة المرتدة التي نظمها لاعبي رفيق، وذلك في الدقيقة ( 66 ).

وشهدت الدقيقة ( 75 ) من زمن اللقاء، الهدف الثاني لفريق رفيق، والتي فيها استطاع ( وائل صديرة ) برأسية زارة شباك المحلة، وجاء ذلك مع مطلع الدقيقة( 75 )، وحملت الدقيقة ( 90-3 ) ماهو جديد للمحلة عندما تمكن مدافعه( نصر بن دلة ) تعديل الكفة والمباراة، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرته بتعادل إيجابي بين الفريقين.

بهذا التعادل رفع كل فريق نقطة إلي رصيدة ليصبح فريق رفيق ب14 ند والمحلة ب18 نقطة .(وال- صبراتة)

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