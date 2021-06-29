الأنوار يستضيف الهلال بملعب الأبيار

ضمن مباريات الأسبوع الرابع أيضا من مرحلة الإياب لمنافسات الدوري الممتاز لفرق المجموعة الأولى تقام يوم الثلاثاء مباراتان في ملعبي شيخ الشهداء والأبيار.

حيث يستقبل فريق الأنوار فريق الهلال في ملعب الأبيار، الهلال صاحب المركز الثالث برصيد اثنتين وثلاثين نقطة يطمح لمواصلة حصد النقاط ليحافظ على حظوظه في التأهل لرباعي التتويج، أما فريق الأنوار فمازال يعاني في المركز الأخير وفي رصيده سبع نقاط.

وفي ملعب شيخ الشهداء في البيضاء يستضيف فريق شباب الجبل ضيفه فريق التعاون.. الفريقان متساويان في الترتيب والنقاط لهذا ستكون المباراة لفض الشراكة على سلم ترتيب المجموعة الأولى.

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