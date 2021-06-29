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التعادل يحسم لقاء رفيق والمحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أخفق فريق رفيق في الخروج فائزًا في لقاءه أمام ضيفه فريق المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة الإياب لمسابقة الدوري الممتاز، فبعد تأخره في الشوط الأول أمام المحلة بهدف سجّله الحيوي محمد الحوثة؛ استطاع أبناء صرمان العودة بقوة في الشوط الثاني، وذلك عندما نجحوا أولاً في تعديل الكفة بهدف للكاميروني بادفان، ثم نجح الدولي السابق وائل صديرة في منح الروفا، هدف التقدم برأسية رائعة.

لكن أبناء منطقة الهضبة رفضوا الاستسلام والعودة للعاصمة ولو بنقطة، بعدما تعملق الظهير البارع نصر دلة، وأحرز برأسية قوية ورائعة أيضًا هدف التعادل لفريقه، في الوقت القاتل من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد رفيق إلى 14 نقطة، بينما عزز المحلة مركزه بعيدًا عن منطقة الهبوط برصيد 18 نقطة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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