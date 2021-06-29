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الاتحاد يستضيف الاتحاد المصراتي في ملعب طرابلس

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

ضمن المجموعة الثانية تقام يوم الثلاثاء مباراتان أيضا في ملعبي طرابلس والخمس حيث سيحتضن ملعب طرابلس مباراة قمة الأسبوع بين الاتحاد والاتحاد المصراتي.

مباراة ملعب طرابلس ستكون محط الأنظار حيث يقدم الفريقان مستوى قويا في الفترة الأخيرة .. الاتحاد يتصدر المجموعة برصيد أربع وثلاثين نقطة والاتحاد المصراتي يصارع بقوة على المركز الثاني برصيد سبع وعشرين نقطة، وفي ملعب الخمس يستضيف أصحاب الدار فريق الخمس فريق أبوسليم الطامح لتحقيق الفوز للهروب من مراكز شبح الهبوط أما الخمس فيحتل مركزا رابعا برصيد تسع عشرة نقطة.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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