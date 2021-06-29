عقوبات وغرامات بعد الجولة الثالثة إياب للدوري الممتاز

أصدرت اللجنة العامة لتنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جملة من القرارات بعد مباريات الجولة الماضية من الدوري الممتاز أبرزها عقوبة الإيقاف بحق اللاعب علي سلامه ومدرب فريق المدينة عبد الحفيظ أربيش.

حيث قررت لجنة تنظيم المسابقات إيقاف لاعب فريق النصر علي سلامة بالإيقاف عن اللعب مع فريقه لثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها ألف وخمسمئة دينار ليبي، كما قررت اللجنة إيقاف لاعب فريق أبوسليم “محمد فرج مخلوف” مباراتين متتاليتين وغرامة مالية قدرها ألف دينار ليبي، كما تم إيقاف مرافق فريق النصر ” يوسف جميل بعدم مرافقة فريقه ثلاث مباريات، أما مدرب فريق المدينة “عبدالحفيظ اربيش” فتم إصدار عقوبة في حقه وصلت إلى عدم مرافقة فريقه أربع مباريات وغرامة مالية قدرها ألف وخمسمئة دينار ليبي.

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