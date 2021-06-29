مواجهة مرتقبة بين الورفلي والطبال في نهائي الكونفدرالية

سيشهد نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مواجهة ليبية بين المدافع الدولي “سند الورفلي” والمهاجم “محمد الطبال” بعد تأهل فريقيهما الرجاء البيضاوي وشبيبة القبائل إلى المباراة النهائية.

“سند الورفلي” نجح في التأهل صحبة فريقه الرجاء إلى نهائي البطولة للمرة الثانية منذ انضمامه للفريق حيث تمكن الفريق المغربي من تجاوز “بيراميدز المصري” بركلات الترجيح، أما الطبال فسيلعب النهائي الإفريقي له مع فريقه شبيبة القبائل الجزائري الذي وصل إلى النهائي بعد تكرار فوزه على “كوتون سبورت الكاميروني” بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

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