في دوري الشباب.. الاتحاد يتجاوز جاره المحلة

حقق شباب الاتحاد انتصارًا معنويًا مهمًا على منافسهم فريق شباب المحلة، ضمن الجولة ما قبل الأخيرة لمسابقة دوري الشباب لأندية الممتاز على مستوى طرابلس.

حيث تمكن أبناء المدرب الإسباني كيكو من الفوز بهدفيْن دون ردٍّ، ليحافظوا بذلك على الترتيب الثاني في المسابقة، بعدما نافسوا هذا الموسم بقوة، ولآخر الجولات على اللقب.

ودفع مدرب الاتحاد في هذا اللقاء ببعض العناصر اليافعة؛ من أجل تجهيزها لمسابقة الموسم القادم، والذي سيسعى خلاله شباب الاتحاد للعودة إلى منصات التتويج.

وفي المقابل، قدم شباب المحلة مستوى جيدًا وأحرجوا منافسهم، خاصةً في الشوط الأول.

ودفع مدرب شباب البرتقالي طليبة بالعديد من اللاعبين الواعدين، والذين يخوضون غمار المسابقة لأول مرة؛ حتى يكونوا جاهزين ويكتسبوا الثقة في اللعب رسميًا خلال الموسم المقبل.

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