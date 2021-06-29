بفوز دراماتيكي على كرواتيا.. لاروخا تواصل مسيرتها في اليورو

تأهلت إسبانيا إلى ربع نهائي البطولة، بفوزها الدراماتيكي على كرواتيا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب باركن ستاديون في كوبنهاجن، ضمن ثمن النهائي، في واحدة من أجمل مباريات البطولة.

وجاء الهدف الأول في المباراة عبر خطأ مشترك من بيدري والحارس أوناي سيمون بالخطأ في مرمى لاروخا، وعدّل بابلو سارابيا النتيجة في الدقيقة الـ 38، وأضاف سيزار أزبيليكويتا الهدف الثاني لإسبانيا بحلول الدقيقة الـ 57، وعزز لاروخا النتيجة بالهدف الثالث عبر فيران توريس في الدقيقة الـ 77.

وقلّص أوشيتش الفارق لكرواتيا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، قبل أن يعدل ماريو باشاليتش النتيجة في الوقت بدل الضائع للمباراة برأسية متقنة، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، التي سجل خلالها ألفارو موراتا الهدف الرابع في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول، وتبعه ميكيل أويارزابال بالهدف الثاني بعد ثلاث دقائق؛ لتصعد إسبانيا إلى دور الثمانية من البطولة.

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