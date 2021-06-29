الذوادي: مونديال قطر سيمثل فرصة للاحتفاء بالتعافي من الجائحة

أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، الدور الهام الذي ستلعبه بطولة كأس العالم بقطر في العام 2022 بإعادة الحياة إلى ملاعب كرة القدم، والمساعدة في احتفاء الجميع بتعافي العالم من آثار جائحة كورونا.

وأضاف الذوادي أن الحياة بدأت في العودة إلى سابق عهدها بشكل تدريجي خاصة مع توافر اللقاحات، مؤكدا استعداد قطر وجاهزيتها التامة لاستضافة بطولة آمنة سيحظى خلالها كافة المشجعين والزوار بفرصة خوض تجربة لا مثيل لها؛ وأشار الذوادي إلى أهمية المونديال باعتباره أول حدث عالمي بعد الجائحة يجمع الناس من مختلف أنحاء العالم، للاحتفاء بكرة القدم وتشجيع منتخباتهم المفضلة.

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