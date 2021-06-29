سويسرا تضبط الساعات الفرنسية في “اليورو”

بلغت سويسرا إلى الدور ربع النهائي بعد إقصائها فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهما في مفاجأة مدوية على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست.

وافتتحت سويسرا أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 15 عن طريق رأسية هاريس سيفيروفيتش، وانتظرت فرنسا حتى الدقيقة الـ 57 ليعدل كريم بنزيما النتيجة، وعاد بنزيما بعد دقيقتين ليُعزّز تقدم الديوك بالهدف الثاني، وأضاف لاعب الوسط بول بوغبا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 75 من تصويبة رائعة.

وقلص سيفيروفيتش الفارق لسويسرا في الدقيقة الـ 81 من رأسية آخرى، ليعدل ماريو غافرانوفيتش النتيجة في الدقيقة الأخيرة.

ووصلت المباراة إلى الوقت الإضافي، ثم حسمت سويسرا المباراة بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، لتضرب موعدًا مع إسبانيا في ربع النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية