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“ميسي” يقود التانجو لصدارة المجموعة في كوبا أمريكا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسمت الأرجنتين صدارة المجموعة الأولى بفوزها الكبير على بوليفيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في آخر جولات دور المجموعات من كوبا أمريكا.

وافتتح أليخاندرو غوميز أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة، وعزّز ليونيل ميسي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 33، وعاد النجم ليونيل ميسي ليضيف الهدف الثاني له والثالث للتانغو في الدقيقة الـ 42.

وقلّصت بوليفيا الفارق في الدقيقة الـ 60 عن طريق إروين سافيدرا، لينهي لوتارو مارتينيز الرباعية في الدقيقة الـ 65.

ووصلت الأرجنتين إلى النقطة العاشرة في البطولة، وضربت موعدًا مع الإكوادور في ربع نهائي البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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