اخبار الرياضة

الاتحاد يسقط المصراتي للمرة الأولي في آخر “9” جولات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

وسع نادي الاتحاد الفارق مع  منافسه الأهلي طرابلس إلى 7 نقاط عقب فوزه على الاتحاد المصراتي بهدف دون مقابل مساء أمس الثلاثاء على ملعب طرابلس في الجولة 15 من الدوري الليبي .

وجاء هدف “التيحه” الوحيد برأسية محكمة للمخضرم “محمد  زعبية” في الدقيقة 35 من ومن الشوط الأول .

وواصل الاتحاد نتائجه المميزة مسجلا الفوز الحادي عشر في المسابقة الثامن على التوالي ومن دون أي  هزيمة .

وتلقى الاتحاد المصراتي الخسارة الرابعة له هذا الموسم، والأولي في آخر تسع مباريات  .

ورفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في قمة المجموعة الأولى، بينما  توقف رصيد الاتحاد المصراتي عند 27 نقطة في  المركز  الرابع .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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