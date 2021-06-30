بعد 20 عامًا.. إيطاليا تُكمل سحب قواتها من أفغانستان

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها أكملت انسحاب قواتها من أفغانستان ، منهية بذلك انتشارًا استمر 20 عامًا، وذلك في إطار انسحاب متسارع لقوات الناتو.

واتفق أعضاء التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة، في أبريل، على إنهاء مهمتهم التي يبلغ قوامها 9600 جندي في أفغانستان، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لإنهاء أطول حرب خاضتها واشنطن.

وقال وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني، في بيان بعد أن هبط عشرات الجنود في مطار بيزا الدولي قادمين من هرات: “الليلة الماضية؛ انتهت رسميًا المهمة الإيطالية في أفغانستان”.

وأضاف: مع ذلك؛ فإن التزام المجتمع الدولي تجاه أفغانستان، بدءًا بإيطاليا ، لا ينتهي هنا، وسيستمر في أشكال أخرى تتضمن تعزيز التعاون التنموي ودعم المؤسسات الجمهورية الأفغانية.

ووفقًا للوزارة، تم نشر 50 ألف جندي إيطالي في أفغانستان على مدار الـ 20 عامًا الماضية بعد أن دفعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى التدخل في البلاد.

وخلال تلك الفترة ، قُتل 53 جنديًا وأصيب 723، وكانت إيطاليا إحدى الدول الخمس الأكثر مشاركة في أفغانستان إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا وبريطانيا وألمانيا.

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