الأضواء تسلط على “الأسود الثلاثة” في اليورو

تقرير 218

الحدثُ الكروي في اليورو الحالي سُلّطَ عليه الضوءُ منذُ دخولِ المنتخبين الإنجليزي والألماني إلى قلعةِ ويمبلي التاريخية

رحيم ستيرلينغ أخذَ على عاتقهِ افتتاحَ المواجهةِ الأبرَز وتسديدتهُ في مرمى الألمان اصطدَمت بتألّقِ جدارِ برلين مانويل نوير.

مفاجأةُ المانشافت جاءَت بأقدامٍ تنشطُ في البريمرليغ، تمريرةُ كاي هافيرتز إلى تيمو فيرنر منحتهُ الضوءَ الأخضرَ لافتتاحِ التسجيلِ إلا أنَّ الحارسَ بيكفورد كانَ يقظاً وأبعدَ الكرة .

عقدةُ إنجلترا لم تُفكّ في نهايةِ الشوطِ الأول وحتى أمامَ مرمى خالٍ بأقدامِ الهدافِ هاري كين ، وسطَ تألّقٍ دفاعيٍّ ألمانِي.

في الشوطِ الثاني جرّبَ هافيرتز تسديدةً بعيدةً لكنّ الحارس بيكفورد أبطلَ مفعولَ كلّ الضرباتِ الألمانية بكلِّ براعةٍ… براعةٌ زادت من الروحِ الإنجليزيةِ ما جعلَ رحيم ستيرلينغ يكسرُ الحاجزَ بينه وبينَ مانويل نوير مسجلاً أوّلَ أهدافِ المباراةِ وفاتحاً البابَ أمامَ الأسود الثلاثة لفكّ النحسِ أمامَ الألمان .

الردُّ الألماني جاءَ عبر توماس مولر والذي أضاعَ واحدةً من أسهلِ الفرصِ على الإطلاق، حتى مولر لم يُصدّق كيف أهدرَ طريقَ التعادلِ الألماني .

الضربةُ القاضيةُ جاءت عبر هاري كين الذي أنهى المواجهةَ قبلَ النهايةِ بأربَع دقائِق، ضربةٌ حسمَت النزالَ التاريخي والذي أوصلَ إنجلترا إلى ربعِ نهائي اليورو لتصبحَ مرشحةً فوقَ العادة للوصولِ إلى أدوارِ الحسم.

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