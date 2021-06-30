” التحكيم العامة ”  توقف حكم ديربي بنغازي وتحيله للتحقيق

بنغازي 30 يونيو 2021 (وال)- أصدرت اللجنة العامة للتحكيم التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم قرارا بإيقاف حكم وسط مباراة ديربي بنغازي ( زيدان قرين ) والتي جمعت بين فريقا النصر و الأهلي بنغازي، في السادس والعشرون من هذا الشهر، والمندرجة لحساب الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هذا الإيقاف الصادر ضد حكم ديربي بنغازي، نتيجة للأخطاء التحكيمية التي حدث منه في اللقاء، منها ركلة الجزاء التي لم تقدر لفريق الأهلي، والخطاء الذي ارتكب على المدافع على سلامة قبيل خروجه بالكرت الأحمر، ناهيك على طريقة استئناف اللعب بعد حالة الطرد.

هذا وستشكل لجنة مختصة بهذا الصدد للحكم ذاته، من أجل التحقيق معه في عدة أمور تحكيمية خاصة بالمباراة، لن يكن موفقا فيها.( وال – بنغازي) س أ

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