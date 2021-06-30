المحترفون يعززون صدارة الأهلي بنغاري بثلاثية في شباك دارنس (موسع)

تقرير : فتحي حمزة

بنغازي 30 يونيو 2021 (وال)- عزز فريق الاهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى واصلا إلى النقطة 41 بعد تفوقه على دارنس الأنيق المسجل سابع الترتيب بستة عشر نقطة.

المباراة أطلق صافرة بدايتها الحكم الدولي معتز الشلماني بمساعدة الاول محمد التير والثاني محمد العريبي، فوق أرضية ملعب شهداء بنينا، بدأها مهاجموا الأهلي بالمباغتة السريعة كان أولها في الدقيقة الثانية بكرة وضعها بإقتدار جبريل مرسال على رأس الشامخ العبيدي متجهة إلى الشباك لتبعد من مدافعي دارنس الذين عاودوا الكرة وابعدوا تسديدة ابراهيم بودبوس داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة السابعة.

واقتصر لاعبوا دارنس على لعب الكرات الطويلة خلف المدافعين قابلها تمركز جيد من خط دفاع الأهلي وحارس مرماهم جواد رزق.

الدقيقة 14 يسدد بودبوس برجله كرة أخرى من خارج منطقة الجزاء تجد هارون البيري حارس دارنس في صدها، بعدها بدقيقتين يبعد رأسية لبودبوس، الدقيقة 21 يضع مرسال كرة أمام بودبوس في مواجهة مرمى دارنس تعتلي العارضة.

تكتل دفاعي صريح مارسه دارنس إلى الدقيقة 36 والكرة المرسلة من الإفواري اوتارا بين المدافعين داخل جزاء دارنس لتجد المحترف النيجيري فوينج بإقتدار يضعها على يسار البيري معلنة أول الأهداف والدقيقة 36

عقبها مباشرة علي يوسف من الأهلي يقف سدا أمام تسديدة أبرز وأخطر لاعبي دارنس شاهين اجميل الذي حاول ثانية في الدقيقة 44 بكرة رأسية ارسلها قائد الفريق علي دخيل انقذها خروج جواد رزق في توقيت مناسب لينتهي الشوط الأول بهدف أهلاوي دون رد.

الشوط الثاني بدايته سريعة من قبل دارنس بغية تعديل النتيجة وفي غضون دقيقتين تحصل الفريق على ركنيتين لم تستغل كما ينبغي.

الدقيقة 50 لاعب الأهلي البديل سعيد النايلي يجد نفسه في مواجهة مرمى دارنس ويسدد كرته ليصدها البيري.

الدقيقة 57 يسجل المحترف فوينج هدفه الثاني في المباراة بعد استلامه لكرة قادمة من وسط الملعب يضعها بمهارة داخل الشباك.

البارز والنشيط شاهين اجميل لم يحسن التصرف في كرة وصلته عند الدقيقة 62 وهو قريب من جواد رزق وكررها بعد دقيقة واحدة بتسديدة قوية خانت طريقها الشباك.

وصلت دقيقة تقليص الفارق 80 بجملة فنية رائعة بين ويس وشاهين صاحب هدف دارنس الوحيد.

الدقيقة 87 تبادل كروي لمهاجمي الاهلي لتصل إلى المعتصم التايب يرسلها داخل منطقة جزاء دارنس لتسقط أمام الإفواري اوتارا يسكنها مباشرة شباك الأنيق مسجلا بها الهدف الثالث.

اربع دقائق بدل الضائع احتسبها الشلماني تنهي صافرته الدولية بعدها لقاء الجولة الرابعة إيابا بتفوق الأهلي 3/1.(وال – بنغازي) ف ح

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