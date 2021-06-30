الدوري الليبي الممتاز – خليج سرت يفرض التعادل على النصر ويوقف زحفه نحو المنافسة على صدارة المجموعة

تقرير : سيف النصر أنبية

سرت 30 يونيو 2021 (وال)- فرض فريق خليج سرت لكرة القدم التعادل الإيجابي مع ضيفه النصر بهدف في كل شبكة، وذلك لحساب الإسبوع الرابع من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جرت – اليوم الأربعاء – على أرضية ملعب سرت البلدي، كان فيها النصر هو المبادر بالتسجيل، وذلك عن طريق لاعبه أحمد الهرام، وذلك عند الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول على واقع هدف نصراوي وحيد.

وعند منتصف الشوط الثاني، وبعد ضغط كثيف من جانب الفريق المستضيف، نجح الفريق الخلجاوي من تعديل النتيجة، وذلك بواسطة رأسية محكمة كانت عن طريق سالم بن ضيف الله،ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرته بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبهذا التعادل أوقف خليج سرت زحف النصر وملاحقته للأهلي المتصدر، ليبقى الفارق بينهما (5) نقاط، في المقابل أضاف النصر بهذا التعادل نقطة إلى رصيده ليكون ثانيا برصيد (36) نقطة، فيما أحتل خليج سرت المرتبة الخامسة في المجموعة الأولى برصيد (19) نقطة.(وال – بنغازي) س أ

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