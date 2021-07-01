فرانك دي بوير يستقيل من تدريب هولندا

أعلن المدرب فرانك دي بور استقالته من تدريب المنتخب الهولندي، وذلك بعد مغادرة أمم أوروبا من الدور ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام التشيك بهدفيْن دون ردٍّ.

وبحسب إدارة الاتحاد الهولندي لكرة القدم؛ فإن الاجتماع الذي عُقد لتقييم المشاركة في “اليورو”؛ أسفر عن قبول الاستقالة المقدمة من المدرب فرانك دي بوير، بعد الخيبة الكبرى التي تعرض لها منتخب الطواحين، ووداعه البطولة مبكرًا.

وتولى “دي بوير” مهام تدريب المنتخب الهولندي في سبتمبر من العام الماضي، خلفًا للمدرب رونالد كومان، وقاد منتخب الطواحين خلال 15 مباراة، حقّق الانتصار في ثماني مباريات، وتعادل في أربع، وخسر ثلاث مواجهات، منها الأخيرة أمام التشيك.

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