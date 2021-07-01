سيرينا “تنسحب بالدموع” من بطولة ويمبلدون

انسحبت لاعبة التنس الأمريكية المخضرمة، سيرينا ويليامز، من بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، مبكرًا، في أولى مبارياتها أمام المغمورة أليكساندرا ساسنوفيتش، غير المصنفة.

وانسحبت المصنفة السادسة عالميًا والمتوّجة ببطولة ويمبلدون في سبع مناسبات، بعد شعورها بالألم مرات عدةـ خلال المواجهة، ومع انطلاق المجموعة الأولى؛ تعرضت للانزلاق لتترك الملعب مصابةً، لتلقي العلاج عند تعادلها بثلاثة أشواط لمثلها مع اللاعبة البيلاروسية.

وكانت “ويليامز”، الساعية إلى تحقيق لقبها 24 في البطولات الكبرى لمعادلة الرقم القياسي؛ قد توقفت لفترة بسبب تعرضها للإصابة، كما أنها عادت للمشاركة في ويمبلدون على الملاعب العشبية ومواصلة مشوارها المليء بالألقاب.

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