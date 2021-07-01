ليونيل ميسي الأكثر تمثيلاً لمنتخب الأرجنتين

أصبح النجم ليونيل ميسي الأكثر تمثيلاً لمنتخب التانجو تاريخيًا، وذلك عقب المواجهة الأخيرة لمنتخب الأرجنتين أمام بوليفيا في الجولة الرابعة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا.

وتجاوز ميسي رقم لاعب الوسط السابق خافيير ماسكيرانو بـ 148 مواجهة دولية من منتخب الألبيسيليستي، ليُواصل نجم برشلونة تحطيم الأرقام القياسية مع راقصي التانجو، وساهم ميسي في تسجيل ثلاثة أهداف مع الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل، حيث ساهم في تأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي متصدرًا مجموعته.

وخلال المباريات التي خاضها مع التانجو؛ لم يتمكن ليونيل ميسي من حصد لقب كوبا أمريكا لكنه وصل إلى المباراة النهائية ثلاث مرات، في 2007، الذي خسره أمام البرازيل إضافة إلى 2015 و2016 أمام تشيلي.

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