“مفاجآت ومتعة وإثارة”.. عنوان عريض لربع نهائي اليورو

تقرير| 218

مفاجآت كبرى، أهداف كثيرة ومتعة وإثارة.. هو العنوان الأبرز لثمن نهائي يورو 2020.

سقطت بطلة العالم فرنسا والتي كانت من بين المنتخبات الأبرز لحصد اللقب أمام سويسرا لتضيع أحلام رفقاء مبابي وبنزيما مبكراً في البطولة الاستثنائية، أما سويسرا فعدلت عقارب ساعاتها لتتجه صوب ربع النهائي بكل جدارة واستحقاق.

حاملة لقب اليورو الأخير ونجمها رونالدو أصبحا خارج السباق، اقصاء أمام بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي بهدف ثورغان هازارد جعلها تواصل رحلة وحلم التتويج بالتاج الأوروبي الغائب عن خزائن الشياطين الحمر.

ماكينات ألمانيا تعطلت في لندن، أهداف رحيم ستيرلينغ وهاري كين ساهمت بشكل فعال في عبور منتخب الأسود الثلاثة إلى دور الثمانية ليواصلوا كتابة اسمهم الذهبي وسجل مبارياتهم في ويمبلي بهدف انجاز غائب عن الكرة الإنجليزية، والمدرب يواكيم لوف يودع تدريب الألمان بخيبة آمل جديدة بعد المونديال الأخير.

هولندا ورغم التفاؤل للعبور إلى ربع النهائي، خيبت آمال كل مناصريها بعد خسارة مفاجأة أمام تشيكيا جعلت المدرب فرانك دي بور يعجل بالرحيل عن الإدارة الفنية للطواحين، أما وصيف المونديال الأخير منتخب كرواتيا هو الآخر أصبح خارج حسابات اليورو، رفقاء لوكا مودريتش لم يستطيعوا مقارعة منتخب لاروخا الذي تمكن من تسجيل عشرة أهداف في آخر مواجهتين له في البطولة.

عديد المنتخبات تريد أن تقول كلمتها في النسخة الاستثنائية من البطولة، منتخبات كالدنمارك والتشيك، تسعى جاهدة لمواصلة المشوار في نسخة صنفها غالبية الجمهور الأوروبي بأنها الأفضل في التاريخ بالنظر للعروض القوية التي قدمها كل المنتخبات في انتظار انطلاق صافرة ربع النهائي.

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