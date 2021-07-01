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السبيرز يتعاقد مع المدرب نونو سانتو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد توتنهام مع المدرب البرتغالي نونو إيسبيريتو سانتو للإشراف على حظوظ الفريق اللندني لمدة موسمين بعد تجربة تدريبية مع وولفرهامبتون في المواسم الأخيرة.

وسيخلف سانتو مواطنه جوزيه مورينيو الذي أقيل من منصبه في أبريل الماضي ليتولى اللاعب السابق راين مايسون الإشراف على تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الماضي.

ويعد سانتو صاحب الـ47 عاماً واحداً من المدربين البارزين في البريمرليغ في المواسم الأخيرة بعدما قدم مستويات متميزة مع وولفرهامبتون حيث قاده من دوري الدرجة الأولى إلى البريمرليغ وتحقيق نتائج جيدة في بطولة الدوري الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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