بوشناف: لست مقتنعا بأسباب تأجيل مباراة الهلال والنصر

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أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، نادر بوشناف، عن عدم قناعته بأسباب تأجيل مباراة الهلال أمام النصر إلى يوم الأحد القادم.

وقررت لجنة المسابقات العامة باتحاد الكرة، قد قررت تأجيل مباراة الهلال والنصر ضمن الأسبوع الخامس لمرحلة الإياب، إلى يوم الأحد بعد أن كانت مقررة يوم غد السبت.

وقال بوشناف، إن “أسباب التأجيل غير جدية، لأننا سبق أن ذهبنا إلى مدينة سرت بالحافلة، ولعبنا في الأسبوع التالي مباشرةً دون أي اعتراض”.

وأكد بوشناف أن الهلال مرتبط بعلاقة احترام تاريخية مع جميع الأندية الليبية ومن بينها النصر، ويحترم قواعد التنافس الرياضي الشريف في إطار لوائح كرة القدم.

وأضاف بوشناف، أن نادي الهلال “لا يرضى أبدا بأي اختراق للوائح والقوانين، ولن يسمح بأي مساس بكيان النادي، كمؤسسة عريقة لها تاريخ كبير”.

وقال بوشناف، إن “مسابقة الدوري الممتاز أصبحت تُسير بطريقة مزاجية، وفقا لما تطلبه الأندية التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة”، متسائلًا: “هل هذه المزاجية بسبب الخوف من جماهيرها؟! أم أن اتحاد كرة القدم يرغب في تسيير المسابقة في اتجاه معين؟”.

وأكد رئيس نادي الهلال على ثقته الكاملة في قدرة لاعبي النادي على القتال حتى اللحظة الأخيرة، من أجل انتزاع ورقة الترشح للدور الرباعي والفوز باللقب، وإسعاد الجماهير التي وقفت مع الفريق في السراء والضراء.