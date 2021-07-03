أبوسليم يقلب الطاولة على رفيق

واصل فريق أبوسليم انتعاشه بالدوري الممتاز لكرة القدم وذلك بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي عقب تغلبه على ضيفه فريق رفيق بثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة مثيرة حبست الأنفاس حتى الدقائق الإضافي.

حيث تقدم أبوسليم أولاً عن طريق مهاجمه الدولي السابق المعتصم أبوشناف ولكن رفيق نجح قبل إنتهاء الشوط الأول في قلب النتيجة لمصلحته بهدفين لهدف أحرزهما الكاميروني فاسيلي و وليد المرغني .

وفي الشوط الثاني كان واضحاً إصرار رفاق حارس المرمى معاذ المنصوري على إستعادة زمام السيطرة على أحداث اللقاء وبالتالي الخروج بالنقاط الكاملة وهو ما تحقق بعد سيناريو مثير عندما سجل السنغالي إبراهيما ذيوب هدف التعادل وذلك قبل أن يتمكن مهاجمه البديل أيوب عمار من إحراز هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة يقترب أبوسليم خطوة مهمة من تأمين بقاءه في دوري الأضواء بينما أزدادت وضعية رفيق تعقيداً بعد إخفاقه في تحقيق أي انتصار خلال الجولات الثلاثة الأخيرة.

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