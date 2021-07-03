الاتحاد يتجاوز المحلة ويواصل تألقه في الممتاز

حقق فريق الاتحاد انتصاراً جديداً عزز به مركزه في صدارة المجموعة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم

حيث تفوق أبناء المدرب أسامة الحمادي على فريق المحلة بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الإياب.

وتقدم الاتحاد مبكراً بهدف سجله مهاجمه التونس علي العامري من ركلة جزاء بينما أحرز البديل معاذ عيسى قبل لحظات من إطلاق الحكم الدولي السابق عصام الجهاني صافرة النهاية.

ورغم خسارته قدم الفريق البرتقالي مباراة كبيرة وكان قريباً في أكثر من مناسبة من إدراك التعادل بعدما استثمر جيداً خروج مدافع الاتحاد شمس الدين الذوادي بالبطاقة الحمراء ليفرض أسلوبه ويهدد مرمى معاذ اللافي عديد المرات.

وبهذا الفوز يصل الاتحاد للنقطة 37 بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 18.

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