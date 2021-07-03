اخبار الرياضة

نادي زناتة يتألق في بطولة الحمامات للكيك بوكسينغ

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت بمدينة الحمامات بتونس البطولة المغاربية للكيك بوكسينغ والتي حظيت بمشاركة العديد من أبطال اللعبة من الشباب بالدول المغاربية وبالأخص من ليبيا وتونس صاحبة الضيافة.

ومثل رياضة الكيك بوكسينغ في هذه البطولة نادي زناته من طرابلس والذي يهتم ﻛﺜﻴﺮﺍً باللعبة ولديه أبطال حققوا إنجازات محلية ودولية، وكانت محصلة أبطال وشباب زناته في اليوم الختامي أكثر من رائعة بعدما تحصل أربعة من رياضييه اليافعين على الحزام الاحترافي وهم عبدالمجيد قنبور ومحمد شلاوح وعلي العلواني وأنس الأدهم.

وحاز بقية الرياضيين على قلادة المشاركة تحفيزاً وتشجيعاً لهم على مشاركتهم بهذا الحدث المغاربي لإحدى أبرز رياضات الدفاع عن النفس

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ” ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ” صدق الله العظيم
    ارجعوا واذهبوا للمساجد للصلاة والاستماع المحاضرات وتنقية النفس
    فيوم القيامة حق والموت حق والجنة حق والنار وجهنم حق –
    فاعملوا لآخرتكم قبل فوات الاوان
    وأقيموا الصلاة لذكر الله اكبر مما تصنعون ” والاه حكيم عليم

    رد

  • ” ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ” صدق الله العظيم
    ارجعوا واذهبوا للمساجد للصلاة والاستماع المحاضرات وتنقية النفس
    فيوم القيامة حق والموت حق والجنة حق والنار وجهنم حق –
    فاعملوا لآخرتكم قبل فوات الاوان
    وأقيموا الصلاة لذكر الله اكبر مما تصنعون ” والله حكيم عليم

    رد