نادي زناتة يتألق في بطولة الحمامات للكيك بوكسينغ

اختتمت بمدينة الحمامات بتونس البطولة المغاربية للكيك بوكسينغ والتي حظيت بمشاركة العديد من أبطال اللعبة من الشباب بالدول المغاربية وبالأخص من ليبيا وتونس صاحبة الضيافة.

ومثل رياضة الكيك بوكسينغ في هذه البطولة نادي زناته من طرابلس والذي يهتم ﻛﺜﻴﺮﺍً باللعبة ولديه أبطال حققوا إنجازات محلية ودولية، وكانت محصلة أبطال وشباب زناته في اليوم الختامي أكثر من رائعة بعدما تحصل أربعة من رياضييه اليافعين على الحزام الاحترافي وهم عبدالمجيد قنبور ومحمد شلاوح وعلي العلواني وأنس الأدهم.

وحاز بقية الرياضيين على قلادة المشاركة تحفيزاً وتشجيعاً لهم على مشاركتهم بهذا الحدث المغاربي لإحدى أبرز رياضات الدفاع عن النفس

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