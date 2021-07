تلقى المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضاً ضخماً من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وانتهى عقد “البرغوث” رسمياً مع برشلونة وأصبح لاعباً حراً منذ 72 ساعة مضت.

وقدم ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي عرضاً لوالد ميسي، يتضمن راتباً سنوياً أكبر من الذي يعرضه عليه برشلونة في الوقت الراهن، إلا أن الأمور لا تزال غير جلية بشأن موقف ميسي النهائي من هذا العرض، نقلاً عن صحيفة “آس” الإسبانية.

وبحسب الصحيفة فإن “باريس سان جيرمان يريد أن يجعل سوق الانتقالات الحالي تاريخياً بالتوقيع مع ليونيل ميسي”.

ونجح النادي الباريسي خلال الانتقالات الصيفية الحالية في ضم أشرف حكيمي وفينالدوم وجيجي دوناروما، وهناك أنباء عن اقترابه من حسم صفقة سيرغيو راموس أيضاً.

فيما أثيرت الكثير من التكهنات حول مستقبل ميسي مع برشلونة في الأونة الأخيرة، خصوصاً بعد طلبه الرحيل العام الماضي قبل نهاية عقده.

فيما تشير بعض التقارير إلى اقتناع ميسي بمشروع خوان لابورتا الرئيس الحالي لبرشلونة، الذي بدأ إعادة بناء صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في المواسم المقبلة، إذ عقد النادي عدة صفقات خلال الفترة الماضية، فيما وعد الرئيس الذي يقضي ولايته الثانية بإبرام صفقات جديدة.

ويرغب النادي الكتالوني بمنح الأرجنتيني عقدا لـ10 سنوات، يبدأ من العام المقبل، على أن يرتدي ميسي قميص الفريق لموسمين ويبدأ بعدها مسيرته في نادي إنتر ميامي الأمريكي، لعامين آخرين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ثم يعود بعدها إلى برشلونة كعضو في النادي وسفير للفريق، ليبدأ مع برشلونة مشروعا ترويجيا جديدا.

وتقدر قيمة العقد بـ240 مليون يورو، على 4 مواسم، وهو أقل ما يحصل عليه اللاعب، فيما لا يزال الحديث جارياً حول قيمة الراتب والمتغيرات أو الحوافز التي سيحصل عليها ميسي عند استلامه منصبه الإداري في الفريق.

The post باريس سان جيرمان يُقدم عرضاً ضخماً لضمّ ميسي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا