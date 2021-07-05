السماح بعودة الجمهور في ربع نهائي ويمبلدون

‬قرر نادي عموم إنجلترا للتنس السماح بحضور السعة الكاملة للجمهور خلال مباريات ربع نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات الغراند سلام .

وأوضح النادي بأن دور الثمانية من بطولة ويمبلدون ستشهد الحضور الكامل للمشجعين لأبرز بطولات التنس في بريطانيا، وتنطلق الثلاثاء مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة ويمبلدون لفئتي الرجال والسيدات.

وخلال الأسبوع الأول من بطولة ويمبلدون جرى السماح بحضور الجمهور بأعداد محدودة بسبب القيود الصحية في بريطانيا إلا أن عدد الإصابات المتناقص في البلاد أدى إلى انفراجة في الوضع الصحي وفتح باب المشجعين في أغلب الملاعب الرياضية.

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