البرازيل أمام خطوة واحدة لبلوغ نهائي كوبا أميركا

‬ستواجه البرازيل منتخب بيرو في أولى مباريات نصف نهائي كوبا أميركا على ملعب ماني جارينشا الوطني في مواجهة مرتقبة .

وتطمح البرازيل لمواصلة نتائجها الإيجابية والصعود إلى النهائي للمحافظة على لقبها بطلة للمسابقة من أجل التتويج العاشر لها في تاريخ البطولة.

وسيكون المدرب تيتي أمام فرصة تاريخية لقيادة السيليساو لبلوغ النهائي مجدداً، وكانت البرازيل قد توجت باللقب الأخير على حساب بيرو بفوزها عليها بثلاثة أهداف مقابل هدف في عام ألفين وتسعة عشر.

وتأهلت البرازيل إلى المربع الدهبي بفوزها على تشيلي، فيما ستلتقي الأرجنتين أمام كولومبيا في برازيليا من أجل تحديد طرفي النهائي الدي سيلعب على ملعب ماراكانا التاريخي في الحادي عشر من الشهر الجاري.

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