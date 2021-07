“ويمبلي”.. باب نجاح يفتح أبواب تألق الأسود الثلاثة

تقرير 218

طريق المنتخب الإنجليزي للوصول إلى نهائي اليورو مر بعديد المراحل التدريجية في البطولة الإستثنائية ، ملعب ويمبلي في لندن كان أساس التألق الإنجليزي مند بداية مشوار دور المجموعات .

رفقاء هاري كين سيواجهون الدنمارك التي أحدثت المفاجأة وتأهلت إلى المربع الدهبي من البطولة ، لكن أبناء غاريث ساوثغيت يسعون لتعويض الأخفاق في المونديال الأخير بعد السقوط أمام كرواتيا في نصف النهائي أيضاً ، إنجلترا ومند خمسة وخمسين عاماً وتحديداً في عام ألف وتسعمائة وستة وستين تسعى لكتابة أسمها في خانة الأبطال بعد حصدها للمونديال .

التاريخ في آخر مواجهات إنجلترا في الويمبلي لم يكن فأل خير بعد الخسارة في المرتين السابقتين في نصف نهائي ألف وتسعمائة وثمانية وستين وألف وتسعمائة وستة وتسعين .

السماح بحضور أكثر من ستين ألف متفرج في مواجهة نصف النهائي أمام الدنمارك إضافة إلى المباراة النهائية قد يكون عاملاً مساعداً لبلوغ الأسود الثلاثة إلى المراد، أصحاب الأرض سيحظوم بدعم كبير من المشجعين

ويمبلي قلعة تاريخية لها أفضلية من بين ملاعب اليورو الإستثنائي ،، فهل يكون فأل خير على الأسود الثلاثة في النسخة الحالية؟ أم سيواصل النحس على الكرة الإنجليزية أمام جمهورها .

