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روبيرتو مانشيني – مدرب المنتخب الإيطالي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستكون مباراةً صعبةً، إسبانيا مختلفةٌ عن بلجيكا، لكننا سنُواجه العديد من الصعوبات، عانينا ضد النمسا بسبب عدوانيتهم، ولأنها كانت المباراة الأولى في الأدوار الإقصائية، نحن بحاجةٍ إلى تقديم مباراةٍ كبيرةٍ وعظيمةٍ.

لقد قدّموا مستوياتٍ استثنائيةً في السنوات الأخيرة، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب، مع وجود مدير فني ممتاز .

أسلوب “تيكي تاكا” جلب للإسبان نجاحاتٍ غير عادية، حتى الآن؛ هم يلعبونها بشكل جيد للغاية، الكرة لدينا مختلفةُ، سنُحاول أن نفرض أسلوبنا ونواصل اللعب على طريقتنا، لويس إنريكي؛ فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، كما قدّم كرة قدم جيدةً أثناء قيادة روما.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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