روبيرتو مانشيني – مدرب المنتخب الإيطالي

ستكون مباراةً صعبةً، إسبانيا مختلفةٌ عن بلجيكا، لكننا سنُواجه العديد من الصعوبات، عانينا ضد النمسا بسبب عدوانيتهم، ولأنها كانت المباراة الأولى في الأدوار الإقصائية، نحن بحاجةٍ إلى تقديم مباراةٍ كبيرةٍ وعظيمةٍ.

لقد قدّموا مستوياتٍ استثنائيةً في السنوات الأخيرة، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب، مع وجود مدير فني ممتاز .

أسلوب “تيكي تاكا” جلب للإسبان نجاحاتٍ غير عادية، حتى الآن؛ هم يلعبونها بشكل جيد للغاية، الكرة لدينا مختلفةُ، سنُحاول أن نفرض أسلوبنا ونواصل اللعب على طريقتنا، لويس إنريكي؛ فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، كما قدّم كرة قدم جيدةً أثناء قيادة روما.

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