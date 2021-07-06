جمهور الكرة الطائرة يترقّب موسمًا جديدًا ناجحًا

بعد موسم ناجح بختام المسابقة وتتويج الأهلي طرابلس بلقب الدوري ومسابقة الكأس التي حصدها السويحلي؛ يتطلع الجمهور الرياضي الليبي إلى مشاركة ليبية مشرفة الموسم القادم، على صعيد البطولتيْن العربية والأفريقية.

الطائرة الليبية تسير بنسق تصاعدي، فعلى غرار نجاح مسابقتيْ الدوري والكأس؛ أقيمت انتخابات اتحاد اللعبة، حيث حصل عدنان البكباك على كرسي الرئاسة لولاية جديدة لأربع سنواتٍ قادمةٍ.

عودة المنتخب الوطني للواجهة من جديد؛ أصبحت مطلبًا لمحبي اللعبة وجمهورها وكذلك لاعبيها، حيث تملك ليبيا مجموعةً بارزةً من اللاعبين القادرين على الذهاب بعيدًا في المشاركات العربية والأفريقية.

لعبة الكرة الطائرة في ليبيا؛ تعتبر ضمن أكثر الرياضات الجماعية نجاحًا على مستوى البلاد، ومسيرة التطور؛ تحتاج إلى تضافر الجهود والاهتمام أكثر من قبل اتحاد اللعبة، وكذلك لاعبي ومسيري الأندية.

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