لـ”ظروف زوجته الصحية”.. “أرسوف” يُودع الأهلي بنغازي

أعلن نادي الأهلي بنغازي، مساء أمس، رسميًا، رحيل مدربه الصربي ديجان أرسوف، عن الفريق قبل فترة وجيزة من نهاية الدوري.

ونشر المركز الإعلامي للنادي الأهلي على “فيس بوك”، فيديو للمدرب الصربي ودّع، خلاله، جماهير نادي المشوار الطويل، مؤكدًا أنها لحظاتٌ صعبةٌ عليه، خاصةً أنه سيُغادر الفريق قبل فترة قصيرة من الرباعي.

وأشار المدرب إلى أن العلاقة جيدةٌ بينه وبين الإدارة والمدير الرياضي، وأن مغادرته جاءت بسبب الظروف الصحية لزوجته، والتي تعاني مرضًا مزمنًا يتطلب أن يتواجد معها؛ مما يصعّب عليه مهمة العودة إلى ليبيا.

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