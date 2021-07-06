اخبار الرياضة

لجنة انتخابات اتحاد القوة البدنية تستلم ملف القائمة المتقدمة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

استلمت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي للقوة البدنية والتي يترأسها جمال الرعيض ملف تقدمت به قائمة الرئيس الحالي للاتحاد منير الشويهدي

وضمت القائمة التي تقدمت لانتخابات اتحاد القوة البدنية منير الشويهدي رئيسا وأكرم البوعيشي مساعدا وبعضوية مروان مخلوف وفرحات السليني وعبد الله الغرياني ومفيد البكباك وسليم الفارسي.

وتعد لعبة القوة البدنية إحدى أبرز الألعاب الرياضية في ليبيا حيث نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات على جميع المستويات سواء العربية أو الأفريقية أو العالمية.

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اخبار ليبيا 24

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  • ” ومن لا يحكم بما انزل الله فأولاءك هم الكافرون ” صدق الله العطيم
    يعني من يحاولون ان يحكموا البلاد بما كتبته ايديهم – فاوءلاءك هم الكافرون – يعني كفروا بما إنزل الله في كتابه العظيم – والعياذ بالله فلعنة الله على الكافرين .

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